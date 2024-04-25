Фестиваль «Маяк» впервые проведет конкурс короткометражного кино

На Фестивале актуального российского кино «Маяк» появится конкурс короткометражного кино, передает пресс-служба смотра.



По словам куратора конкурса короткого метра, киноведа, эксперта по короткометражному кино Андрея Щиголева, конкурса короткого метра не хватало.



«Будем искать яркие фильмы и авторов, которым есть что сказать. Наша задача собрать в программе все самое актуальное и перспективное», — рассказал Щиголев.



Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. В настоящее время ведется прием заявок на конкурс. К участию принимаются игровые картины, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные онлайн.



В рамках конкурса награды будут вручены в семи номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».









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