Фестиваль «Маяк» впервые проведет конкурс короткометражного кино

25.04.2024

Фестиваль «Маяк» впервые проведет конкурс короткометражного кино
На Фестивале актуального российского кино «Маяк» появится конкурс короткометражного кино, передает пресс-служба смотра.

По словам куратора конкурса короткого метра, киноведа, эксперта по короткометражному кино Андрея Щиголева, конкурса короткого метра не хватало.

«Будем искать яркие фильмы и авторов, которым есть что сказать. Наша задача собрать в программе все самое актуальное и перспективное», — рассказал Щиголев.

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. В настоящее время ведется прием заявок на конкурс. К участию принимаются игровые картины, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные онлайн.

В рамках конкурса награды будут вручены в семи номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».


Фото: Pixabay.com