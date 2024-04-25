Фестиваль «Маяк» впервые проведет конкурс короткометражного кино

25.04.2024
На Фестивале актуального российского кино «Маяк» появится конкурс короткометражного кино, передает пресс-служба смотра.
По словам куратора конкурса короткого метра, киноведа, эксперта по короткометражному кино Андрея Щиголева, конкурса короткого метра не хватало.
«Будем искать яркие фильмы и авторов, которым есть что сказать. Наша задача собрать в программе все самое актуальное и перспективное», — рассказал Щиголев.
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. В настоящее время ведется прием заявок на конкурс. К участию принимаются игровые картины, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные онлайн.
В рамках конкурса награды будут вручены в семи номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».
Фото: Pixabay.com