В Институте Пушкина пройдет IV Костомаровский форум

Четвертый Костомаровский форум пройдет в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения.





Форум учрежден в память об основателе, первом ректоре и президенте Института Пушкина Виталии Костомарове. Событие посвящено его педагогическому и научному наследию. Мероприятие с 2023 года проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.





«В рамках форума планируются дискуссии, посвященные проблемам русского языка и его роли в общественной жизни России и зарубежных стран, вопросу трансформации языка в новых условиях технологического прорыва последних десятилетий. Гостями форума ежегодно становятся деятели культуры, представители власти, бизнеса и общественных организаций, а также писатели, поэты и публицисты», — говорится в сообщении пресс-центра.





В рамках программы пройдет более 30 мероприятий, включая панельные дискуссии, круглые столы, семинары, конференции, сессии-презентации, мастер-классы, творческие встречи с писателями и многое другое. Особое место организаторы форума отведут творчеству Александра Пушкина в честь празднования 225-летия со дня рождения русского поэта.









Фото: YouTube