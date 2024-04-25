Ольга Любимова заявила о превышении плана в рамках нацпроекта «Культура»

Большинство показателей национального проекта «Культура» существенно превысило плановые значения. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.





Глава ведомства сообщила о превышении плана в рамках нацпроекта на заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура».





«Сейчас мы активно занимаемся тем, чтобы реализовать еще больше инициатив. Обсудили возможные новые направления с коллегами, региональными министрами культуры и руководителями крупнейших творческих вузов», — говорится в Telegram-канале министра.





Ольга Любимова обсудила с коллегами программу «Земский работник культуры». Особое внимание на проект обратил президент России Владимир Путин. По словам министра, программа позволит решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах и малых городах. Ведомство готовится к запуску проекта в 2025 году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой