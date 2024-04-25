Ансамбль «Березка» даст 21 концерт в Китае

Российский ансамбль «Березка» даст гастроли в Китае.



Выступления знаменитого Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной пройдут с 1 мая по 8 июня.



В Китае коллектив даст 21 концерт. В программу войдут хороводы, танцевальные номера, сцены из золотой коллекции коллектива. Китайские зрители познакомятся с уникальными танцевальными номерами, поставленными Надеждой Надеждиной и Мирой Кольцовой «Березка», «Цепочка», «Сударушка», «Лебедушка», «Танец с платком», «Холостяки», «Балагуры», «Ямщики» другими.



«Мы рады сотрудничеству с Китаем и всегда с удовольствием выезжаем на гастроли в эту прекрасную страну. Китайская публика ждёт приезда ансамбля "Берёзка" и очень тепло нас принимает. Мы подготовили обновлённую программу для этой поездки. Каждое наше выступление несёт в себе не только исконно русские традиции и бережное отношение к репертуару, созданному великими хореографами Надеждой Надеждиной и Мирой Кольцовой, но и самое главное — любовь к нашей Родине», — рассказала директор ансамбля Татьяна Сельгмяэ.



Стартует программа в городе Ухань, затем коллектив отправится в Ордос, Тайань, Хэншуй, Хуанган, Чаншу и другие города.









Фото: пресс-служба ансамбля "Березка"