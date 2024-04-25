Сарик Андреасян снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове

Кинорежиссер Сарик Андреасян снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.



Андреасян признался, что для него и его команды большая честь то, что Костомаров доверил им снимать художественный фильм о его жизни, творческом пути и преодолении.



«Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян в Telegram.



В 2023 году фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. Из-за сепсиса у спортсмена начались проблемы с кровообращением. Врачи были вынуждены ампутировать Костомарову конечности. Фигуристу впоследствии установили протезы. В декабре 2023 года он впервые вышел на лед.









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