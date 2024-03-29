ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту

29.03.2024

ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иски крымских музеев по скифскому золоту.

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, Европейский суд принял иски, которые составили российские юристы. О том, когда будет назначено их рассмотрение, информации пока нет.

Ранее сообщалось, что ответчиками по искам четырех крымских музеев стали Нидерланды и Украина.

В коллекцию входит более 2 тысяч предметов, использованных для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка проходила с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.


Фото: Pixabay.com