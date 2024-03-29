ЕСПЧ принял к рассмотрению иски крымских музеев по скифскому золоту

Ответчиками по искам четырех крымских музеев стали Нидерланды и Украина.
Эмир Кустурица рассказал, что считает себя гражданином России и впоследствии может стать им официаль...
Акция прошла в ночь с 27 на 28 марта.
В экспозицию вошли артефакты XIX и XX веков, включая нотные книги, программки и архивные фотографии.
К 650-летнему юбилею города также будут подсвечены памятники.
Ответчиками по искам четырех крымских музеев стали Нидерланды и Украина.
Эмир Кустурица рассказал, что считает себя гражданином России и впоследствии может стать им официаль...
Акция прошла в ночь с 27 на 28 марта.
В экспозицию вошли артефакты XIX и XX веков, включая нотные книги, программки и архивные фотографии.
К 650-летнему юбилею города также будут подсвечены памятники.
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29.03.2024