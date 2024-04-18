Создатель единственного в России музея в темноте рассказал о работе учреждения

Предприниматель и психолог Дмитрий Тейбаш, создатель московского музея в темноте «Сенсориум» рассказал о работе учреждения.



Музей «Сенсориум» работает в Москве с мая 2023 года, его посетители могут изучить мир незрячих и погрузиться в свой внутренний мир.



«У нас работает десять незрячих гидов-проводников. В основном это люди, которые раньше могли видеть, но по разным причинам лишились зрения. В музее они с гостями меняются привычными ролями. И если в обычной жизни первым нужна помощь и дополнительные средства, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, то здесь они становятся ведущими, а посетители — ведомыми», — рассказал Дмитрий Тейбаш.



По словам руководителя, общение с гидами во время и после экскурсии дает гостям понимание, что люди с ограниченными возможностями могут быть не менее деятельными и активными.



«Сенсориум» объединяет пять пространств: квартиру, испанский дворик, лавку специй, спортзал и релакс-комнату.



«Посещение музея имеет психологический эффект, который можно сравнить с несколькими сеансами психотерапии или массажа. Это связано с тем, что во всех пяти локациях обостряются другие органы чувств — слух, обоняние, осязание, вкус, тело ощущает себя иначе, а ум успокаивается. Мозг начинает работать на других частотах, приходят новые мысли, озарения», — рассказал Тейбаш.



Главной задачей создатели музея ставят вовлечение людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества.



«Самое главное — желание развиваться и готовность коммуницировать с самыми разными людьми. Среди наших посетителей много детей, подростков. К нам приходят и молодые пары, и люди в возрасте. Если человек мотивирован, за две-три недели мы обучаем его проводить экскурсии по специально разработанной программе», — отметил Дмитрий Тейбаш.



Музей также реализует две социальные программы: «Арбат вслепую» и «Добрый билет» с благотворительными экскурсиями для различных фондов.









Фото: Сенсориум