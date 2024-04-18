Завершились съемки короткометражного фильма «Блокадный Трезорка»

Киностудия «Ленфильм» сообщила об окончании съемок нового короткометражного игрового фильма «Блокадный Трезорка» режиссера Илья Северова. Картина снята по мотивам одноименного рассказа петербургского писателя Александра Смирнова.





В «Ленфильме» отметили, что фильм создается в традициях «доброго старого кино о верных друзьях человека – таких как Джульбарс, Мухтар, Белый Бим Черное ухо».





«В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них - о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи», — поделились на киностудии.





Именно это помогло выжить героям фильма, добавили в «Ленфильме».





Режиссер картины известен работами «Развод по собственному желанию», «Я свободен». В фильме сыграли Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин и другие актеры. На роль «пса-героя» взяли восточноевропейскую овчарку по кличке Фрам. Для него это первая большая роль. Ранее собака снималась только в небольших эпизодах. На площадке творческой команде помогала дрессировщица с 30-летним стажем Александра Степанова.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва