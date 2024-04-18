Делегация из Москвы обсудила с Индией производство совместных фильмов

Делегация из Москвы во главе с руководителем столичного департамента культуры Алексеем Фурсиным провела ряд встреч в Мумбаи с руководством Национальной корпорации развития кино и ряда индийских кинокомпаний. Об этом журналистам рассказала директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова.





Стороны обсудили перспективы совместного производства фильмов России и Индии.





«В ходе визита делегация из Москвы ознакомилась с болливудской киноиндустрией. Договорились укреплять связи в области совместного производства кинопродукции», — сказала ТАСС Ремизова.





Собеседница агентства добавила, что россияне пригласили индийских коллег поучаствовать в Московской международной неделе кино, которая пройдет в августе 2024 года.









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