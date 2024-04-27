Праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет 28 июня

В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня.



Об этом в Telegram написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



Пиотровский добавил, что ключевой темой праздника в этом году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.



«Алые паруса» — российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ. На официальную часть праздника можно попасть только по пригласительным билетам, которые получают выпускники и близкие им люди.



Выпускной вечер «Алые паруса» включает две основные части — концерт на Дворцовой площади и пиротехническое шоу в акватории Невы, в котором задействован парусник с алыми парусами. Он проплывает по реке в сопровождении торжественной музыки и фейерверков.









Фото: кадр видео



