В Гостином дворе 2 мая откроется выставка-форум «Уникальная Россия»

С 2 по 12 мая 2024 года в московском Гостином дворе пройдет IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».



Событие объединит тысячи художников, мастеров, дизайнеров, руководителей промышленных предприятий, представителей учреждений культуры, туристических администраций, органов власти, профессионалов и любителей истории и культуры со всей страны.



В экспозицию войдут предметы декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия, предметы народных художественных промыслов, живопись, скульптура, антиквариат, сообщили организаторы. Разнообразие своих регионов представят стенды Республики Татарстан, Крыма, Бурятии, Тывы, Приморского, Камчатского краев, Волгоградской, Калужской областей. В выставке примут участие всего 78 регионов России.



В программу выставки войдут также дискуссии, лекции, презентации, мастер-классы.



В рамках выставки также пройдут специальные события к юбилеям легендарных предприятий и центров НХП России — столетию искусства Палеха и 130-летию предприятия «Торжокские золотошвеи». Отдельные мероприятия будут посвящены юбилеям выдающихся деятелей культуры, науки, общественной жизни России.



В рамках выставки пройдут церемонии награждения победителей всероссийских конкурсов «Золотые руки России», «Уникальные мастера России», сестер милосердия — «За самоотверженный и милосердный труд».









Фото: пресс-служба выставки-форума "Уникальная Россия"