В Музее Победы стартует акция «Стена Памяти»

В Музее Победы 1 мая стартует всероссийская акция «Стена Памяти».



Мероприятие приурочено к годовщине Великой Победы. Старт акции на торжественной церемонии дадут депутат Госдумы, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.



В Зале полководцев будет установлен масштабный стенд «Стена Памяти». Его площадь составит 10 квадратных метров. На этом стенде все желающие смогут прикрепить портрет своего родственника — участника Великой Отечественной войны.



«Такие стенды будут открыты в различных учреждениях культуры, образования, предприятиях во всех регионах нашей страны, а также в зарубежных государствах. Акция является одним из новых форматов проведения «Бессмертного полка», — рассказали в Музее Победы.



Отмечается, что после Дня Победы все собранные фотографии и материалы будут переданы во всероссийский исторический проект «Лица Победы».









Фото: пресс-служба Музея Победы