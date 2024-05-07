В испанском музее Прадо представят считавшуюся утерянной картину Караваджо

Национальный музей Прадо в Мадриде представит картину Караваджо, ранее считавшуюся утерянной.



Полотно «Се, человек» ранее по ошибке чуть не продали на торгах за 1,5 тысячи евро, сообщили в музее.



Отмечается, что работа первоначально была приписана мастеру из круга художника Хосе де Риберы. Из-за неверной оценки полотно было выставлено на торгах в Мадриде в 2021 году с рекомендованной ценой в 1,5 тысячи евро. Вместе с тем несколько характеристик картины заставили экспертов усомниться в первоначальной экспертной оценке. Работе был присвоен статус охраняемого объекта культурного наследия с тем, чтобы полотно не было вывезено из страны.



Директор музея Прадо Мигель Фаломир сообщил: специалисты убедились в том, что работа принадлежит кисти Караваджо. Владелец полотна принял решение о передаче картины в девятимесячную аренду музею. Там она будет выставлена с 28 мая по октябрь.









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