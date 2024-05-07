Театр Et Cetera покажет спектакль для ветеранов и бывших узников концлагерей

Московский театр Et Cetera покажет спектакль «Надежда, вера и любовь… Музыка Победы» в постановке Екатерины Гранитовой. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.





Зрителями спектакля 8 мая будут ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, дети войны и вдовы участников войны.





«9 мая наш праздничный спектакль смогут увидеть ветераны-железнодорожники и пенсионеры РЖД», — уточнили в пресс-службе театра.





В сообщении отмечается, память о Великой Отечественной войне — это рассказы дедушек и бабушек, документальные кадры, песни того времени, романсы, военная лирика, частушки и плакаты. Спектакль родился из этих музыкальных фраз и рассказывает о героях, которые защитили Родину, добавили в театре. Для ветеранов в эти дни Et Cetera готовит праздничный прием.









Фото: Pixabay.com