Курский драмтеатр вернется к традиции присутствия зрителей на сцене

Впервые в истории современного Курского драматического театра имени Пушкина зрители смогут присутствовать на сцене в ходе спектакля. Об этом ТАСС рассказала помощник худрука драмтеатра Ольга Люстик.





Режиссер моноспектакля «Контрабас» Константин Демидов предложил возродить традицию присутствия зрителя на сцене. Премьера постановки запланирована на 1 июня.





«Был такой опыт, когда зрители сидели на сцене, тоже на Малой сцене. <…> Решили поэкспериментировать», — сказала собеседница агентства





Режиссер предложил, чтобы зритель находился близко и как будто бы это была ковровая дорожка, сцена, ощущение концертного зала. История, по словам Люстик, рассказывает о музыканте. Сотрудники театра пробовали по-разному выставлять стулья, но сошлись на моменте, когда выстроены 16 из них по бокам.





Дополнительные места разместят на подиумах в два ряда прямо на сцене. За основу спектакля взята пьеса Патрика Зюскинда «Контрабас». Произведение считается одним из лучших в драматургии XX века.









Фото: Pixabay.com