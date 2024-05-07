Курский драмтеатр вернется к традиции присутствия зрителей на сцене

07.05.2024

Курский драмтеатр вернется к традиции присутствия зрителей на сцене
Впервые в истории современного Курского драматического театра имени Пушкина зрители смогут присутствовать на сцене в ходе спектакля. Об этом ТАСС рассказала помощник худрука драмтеатра Ольга Люстик.

Режиссер моноспектакля «Контрабас» Константин Демидов предложил возродить традицию присутствия зрителя на сцене. Премьера постановки запланирована на 1 июня.

«Был такой опыт, когда зрители сидели на сцене, тоже на Малой сцене. <…> Решили поэкспериментировать», — сказала собеседница агентства.

Режиссер предложил, чтобы зритель находился близко и как будто бы это была ковровая дорожка, сцена, ощущение концертного зала. История, по словам Люстик, рассказывает о музыканте. Сотрудники театра пробовали по-разному выставлять стулья, но сошлись на моменте, когда выстроены 16 из них по бокам.

Дополнительные места разместят на подиумах в два ряда прямо на сцене. За основу спектакля взята пьеса Патрика Зюскинда «Контрабас». Произведение считается одним из лучших в драматургии XX века.


Фото: Pixabay.com