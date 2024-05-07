Путин присудил премию маршала Жукова четырем художникам

07.05.2024
Президент России Владимир Путин присудил премию маршала Жукова сотрудникам Военной академии Генштаба ВС РФ, а также авторам полотна о Параде Победы 24 июня 1945 года, передает ТАСС.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Премии маршала Жукова за монографию «Сирийский гамбит: черные начинают и проигрывают. Итоги, уроки, прогнозы» удостоены сотрудники академии Александр Сержантов, Александр Смолов, Сергей Мажуга, Олег Оплеснин, Анатолий Соколов.
Военные художники студии им. М.Б. Грекова Дмитрий Ананьев, Илья Лебедев, Александр Сытов и Леонид Штрикман награждены за монументальное живописное полотно «Парад Победы 24 июня 1945 года».
Фото: пресс-служба Кремля