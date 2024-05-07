Фонд кино окажет поддержку 15 проектам лидерам кинопроизводства

Завершилась процедура отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. Поддержку Фонда кино получат 15 проектов.





Среди утвержденных фильмов оказались «Бейрут» (АО «Дирекция Кино»), «Битва моторов» (ООО «Централ Партнершип»), «Буратино» (ООО «Водород 2011»), «В списках не значился» (ООО «1-2-3 Продакшн»), «Горыныч» (ООО «Кинокомпания «СТВ»»). Также поддержку получат «Королева Анна» (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»), «Девятая планета» (ООО «Кинокомпания «СТВ»»), «Космическая собака Линда» (ООО «Кинокомпания СТВ»), «Первый на Олимпе» (ООО «Централ Партнершип»), «Пропасть» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Пророк. История Александра Пушкина» (ООО «Централ Партнершип»), «Рождение империи» (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова), «Руки вверх» и «Чебурашка 2» (АО «ВБД Груп»).





Ранее стало известно, сколько национальных фильмов запустило Минкультуры России в производство. По данным за 2023 год, речь идет о 251 лентах. Министр культуры России Ольга Любимова уточнила, что среди них было 74 анимационных фильмов.









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