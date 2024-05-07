Российский сериал «Саша против!» завоевал награду на смотре в США

Российский сериал «Саша против!» об отношениях в межнациональной семье, созданный компанией SoloFilm при поддержке Института развития интернета, получил приз за лучшую режиссуру на фестивале LA Web Series Festival в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба Института развития интернета.



Режиссер картины Анна Зайцева отметила, что для нее большая честь получить награду за лучшую режиссуру на таком масштабном смотре.



«И очень ценно, что жюри так высоко оценило российский проект, в центре которого тема межнациональных отношений», — отметила режиссер.



Сериал рассказывает историю о 17-летней москвичке Саше и казахе Мамажане, которые узнают о том, что станут сводными братом и сестрой. Оба понимают, что мирное сосуществование вряд ли возможно. Подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным последствиям.



Роли в фильме сыграли Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Полина Денисова и другие.









Фото: кадр из фильма "Саша против!"