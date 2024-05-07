Гарик Сукачев отказался от гастролей после срыва выступлений

Сообщается, что после массовой отмены концертов в регионах Сукачев готов давать только частные концерты. По информации канала, музыкант в ближайшее время не планирует гастролировать с концертами, а сосредоточится на постановке спектакля в столичном театре «Современник».Ранее в адрес группы Сукачева поступили обвинения в мошенничестве из-за отмены шести концертов и сложностей с возвратом средств. Концерты Сукачева были сорваны в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской, Челябинской и Самарской областях. Причиной срыва выступлений в СМИ назвали действия компании, занимавшейся организацией концертов.