В Эрмитаже появятся декорации фламандского города к выставке натюрморта

Макет рыночной площади фламандского города появится в залах Зимнего дворца Эрмитажа. Музей построит декорации к масштабной выставке натюрморта XVII века.





Куратор выставки, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Михаил Дединкин в беседе с ТАСС отметил, что основу экспозиции составят произведения Франса Снейдерса и других фламандских живописцев. Дополнят работы предметы декоративно-прикладного искусства, музыка, макеты кораблей.





«Мы собрали уникальный ансамбль фламандской живописи, который сочетается с великолепными произведениями искусства западных мастеров, с китайскими вещами. Все это будет погружено в таинственный мир барочного театра, где можно почувствовать важность и социальный статус каждого из людей процветавшего когда-то мира фламандских городов, где все было наполнено роскошью, изобилием, редкими и интригующими вещами», — поделился собеседник агентства





Посетители выставки увидят более 70 полотен фламандских мастеров натюрморта и анималистичной живописи эпохи расцвета искусства Фландрии из собрания Эрмитажа, Пушкинского музея, музея при Российской академии художеств. Экспозиция откроется 19 мая. Проект будет работать до 8 сентября.









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