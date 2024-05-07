В Музее Победы пройдет торжественное награждение победителей «Диктанта Победы»

В Музее Победы пройдет торжественное награждение победителей Международной акции «Диктант Победы».



Победителям конкурса вручат сертификаты, памятные подарки и билеты на Парад Победы, передает пресс-служба музея.



«В 2023 году "Диктант Победы" проходил 27 апреля во всех регионах России, в том числе новых, и 46 государствах за рубежом. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона человек, из них 923 тысячи — очно. Для проведения акции было открыто 21,5 тысячи площадок. Количество площадок и участников диктанта увеличилось уже пятый год подряд. Самому юному участнику в 2023 году было 11 лет, самому старшему — 89. В акции принимали участие студенты, школьники, люди разных возрастов и профессий, которых объединяет не только история, но и желание узнать больше о Великой Отечественной войне», — рассказали в Музее Победы.



Участниками торжественной церемонии станут первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев, исполнительный директор Российского военно-исторического общества, член Оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Виталий Мартынюк, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, сопредседатель Российского исторического общества, член Организационного комитета «НАША ПОБЕДА» Константин Могилевский и другие.









Фото: пресс-служба Музея Победы