Start начал съемки сериала «Трудная»





Фото: онлайн-кинотеатр START

Проект станет спин-оффом успешной драмы «Новенькие», сообщает пресс-служба сервиса.Режиссером проекта выступит Оксана Барковская. Одну из главных ролей в сериале сыграет Глеб Калюжный. Он также выступит в качестве креативного продюсера.«Влада (Кира Медведева) после выхода из тюрьмы всерьез берется за свою жизнь: она устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс», — говорится в описании сериала.В актерский состав проекта также вошли Кира Медведева, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артем Давыдов, Василий Симонов и другие.