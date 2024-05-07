Русский музей впервые представит пейзажи Левитана в Ивановской области

Государственный Русский музей впервые представит выставку работ Исаака Левитана из своего собрания в Ивановской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Плесского музея-заповедника.





Представители учреждения уточнили ТАСС , что 10 мая в музейно-выставочном комплексе «Присутственные места» начнет работать выставка 17 картин Левитана.





«Это первый пример подобного сотрудничества для нашего региона. Уверены, выставка из коллекции Русского музея станет одним из главных событий этого туристического сезона», — отметили в пресс-службе.





В экспозиции представлены работы Левитана, которые художник создал в разное время. Из ранних полотен — написанные в юности в Подмосковье, из поздних — созданные на черноморском побережье, в Крыму, на Ладожском озере. Два этюда в числе экспонатов выполнены пастелью, которая отличается богатством тончайших полутонов и мягкостью оттенков. Выставка будет работать до 27 октября, сообщили в пресс-службе.









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