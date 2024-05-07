Мариинский театр представит оперу «Евгений Онегин» в день рождения Чайковского

Мариинский театр представит в день 184 года со дня рождения композитора Петра Чайковского оперу «Евгений Онегин».



На исторической сцене Мариинского театра 7 и 8 мая прозвучит одна из самых знаменитых опер Чайковского — «Евгений Онегин».



Главные партии в спектакле 7 мая исполнят Григорий Чернецов, Инара Козловская, Роман Широких, Екатерина Сергеева, Геннадий Беззубенков. 8 мая на сцену выйдут Владимир Мороз, Гелена Гаскарова, Игорь Морозов, Светлана Карпова, Михаил Кит. За дирижерским пультом — Заурбек Гугкаев.



Спектакль будет представлен в классической постановке Юрия Темирканова 1982 года.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра