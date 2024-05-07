Автор «Культуры» представит двухтомник «Беседы об опере и не только»

В Московском доме книги пройдет презентация двух томов книги Александра Матусевича «Беседы об опере и не только».



Мероприятие пройдет 13 мая в 19:00.



Автор представит свой двухтомник, куда вошли около полутора сотен интервью с деятелями музыкального театра России и мира: вокалистами, режиссерами, музыкантами, педагогами, руководителями театров. В числе собеседников Матусевича — Галина Вишневская, Тамара Синявская, Елена Образцова, Анна Нетребко, Геннадий Рождественский, Юрий Темирканов и многие другие.



На встрече с читателями автор расскажет о работе над новой книгой, своих встречах со звездами музыкального театра, ответит на вопросы гостей.





Александр Матусевич — музыкальный обозреватель, искусствовед, автор книг о музыкальном театре, материалов по проблемам оперного театра, вокального и хорового искусства в ряде изданий, в том числе в газете «Культура».











