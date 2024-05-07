Сериал о войне «Редкая птица» выйдет на площадке Kion 9 мая

Премьера сериала о войне «Редкая птица» с Катериной Шпицей и Михаилом Тройником состоится в онлайн-кинотеатре Kion 9 мая. Об этом журналистам рассказали представители платформы.





В пресс-службе онлайн-кинотеатра уточнили ТАСС , что сериал расскажет о выпускницах летного училища, которые в 1943 году попали прямо на фронт. В проекте сыграли Катерина Шпица, Екатерина Чаннова, Александра Соловьева, Евгения Лезгинцева и Анастасия Цибизова.





«Также в фильме снимались Александр Горбатов, Михаил Тройник и Кирилл Гребенщиков. Одну из своих последних ролей в «Редкой птице» сыграл Сергей Пускепалис», — уточнили в пресс-службе.





Режиссером сериала выступила Ольга Музалева. Сценарий написал узбекский кинематографист Юсуп Разыков в соавторстве с Сергеем Ивановым и Виталием Андреевым.





Действие сериала разворачивается в 1943 году на советском авиационном заводе, где готовят к испытаниям самолеты «Кречеты». Здесь рассказывается о жизни юных летчиц, каждая из которых переживает личную трагедию.









Фото: YouTube