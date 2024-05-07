Фильм «Онегин» выйдет в онлайн-кинотеатре 9 мая

Фильм Сарика Андреасяна «Онегин» выйдет в онлайн-кинотеатре Start 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба платформы.





В сообщении отмечается, что для фильма «Онегин» сшили 423 костюма, 180 палантинов и более 30 шляп, изготовили около 200 единиц украшений и 120 пар обуви. Создатели зажгли более 2 тысяч уникальных лампочек с имитацией пламени свечи, отлили более 100 латунных ручек и написали 150 картин.





Зрителей онлайн-кинотеатра ждет история об утомленном светской жизнью аристократе в исполнении Виктора Добронравова.





«Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в Театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса «Евгений Онегин», с которым мы объехали весь мир с большим успехом. <…> Для меня это какой-то новый шаг вперед в познании и в поисках этого образа, и этим мне этот фильм очень дорог», — привели в пресс-службе слова актера.





Партнерша Добронравова по съемкам Лиза Моряк назвала роль Татьяны огромной ответственностью. Актриса призналась, что невероятно рада такому вызову судьбы.





Режиссер фильма решил максимально отказаться от компьютерной графики. Производством «Онегина» занималась «Кинокомпания братьев Андреасян».









Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start