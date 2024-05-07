В Москве открылась выставка о становлении столичной архитектуры в новом ракурсе

Выставка «Архитектура: гармония прошлого в настоящем» открылась на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе стройкомплекса городского правительства.





Экспозиция рассказывает о становлении московской архитектуры в новом ракурсе и о сохранении исторического кода столицы. Выставка будет работать до 20 мая.





«Представленные в экспозиции проекты отображают разнообразие стилей, подходов к проектированию и внедрение новых технологий как в прошлом, так и в настоящем. Сейчас они помогают сделать Москву эстетически привлекательной и еще более комфортной для жизни», — отметили в пресс-службе.





Посетители выставки увидят такие проекты, как «Родина Парк», Дом Наркомфина, «Три вокзала. Депо», Теремок и многие другие. Также в экспозиции представлен обновленный исторический стадион «Искра» в составе спортивно-оздоровительного кластера «Союз».









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