Путин засмотрелся на картину «Музыкальный натюрморт» перед инаугурацией

Президент России Владимир Путин перед инаугурацией обратил внимание на работу студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В пресс-службе учебного заведения уточнили, что речь идет о картине «Музыкальный натюрморт».





По данным ТАСС , авторство картины принадлежит Дарье Веселовой. Работа написана маслом на холсте.





«Написала она ее, будучи на третьем курсе. Сейчас Дарья у нас преподает в академии», — уточнили в пресс-службе.





Глава государства проходил по коридорам Кремля, но на мгновение остановился. Президент изучал какую-то деталь на одной из картин, которые украшают стены Первого корпуса.





Президент России в пятый раз вступил в должность главы государства. Торжественная церемония состоялась во вторник, 7 мая.









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