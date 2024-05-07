На Чукотке появился первый профессиональный драмтеатр

07.05.2024

На Чукотке появился первый профессиональный драмтеатр
На Чукотке появился первый драматический театр.

Актеры нового театра уже приступили к репетициям, передает ТАСС.

Ожидается, что показ премьерного спектакля пройдет в июле.

Новое учреждение — первый профессиональный драматический театр на Чукотке. До этого в регионе были только любительские коллективы. Созданный театр носит имя Олега Куваева.

Премьерный показ нового спектакля состоится в июле 2024 года. В планах труппы — показ чеховской «Чайки».


Фото: Pixabay.com