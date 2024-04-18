Более 1,5 тысячи человек посетили Фестиваль российского кино в Казахстане

18.04.2024
Фестиваль российского кино в Казахстане посетили более 1,5 тысячи зрителей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роскино.
По данным ТАСС
, особый интерес вызвала картина Клима Шипенко «Вызов». Фильм стал фаворитом казахстанской аудитории на фоне празднования Дня космонавтики.
Фестиваль состоялся на площадках кинотеатров «Арман Asia Park» в Астане и «Арман Достык» в Алма-Ате. Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и посольства РФ в республике.
Зрители посмотрели фильмы «Бременские музыканты», «Поехавшая», «Снегирь» и «Воздух». В честь празднования Дня космонавтики показ «Вызова» также состоялся на специализированной выставке «Поехали!», которую организовал Русский дом в Астане. Участники смотра обсудили перспективы российско-казахстанского сотрудничества в киноиндустрии.
Фото: YouTube