Более 1,5 тысячи человек посетили Фестиваль российского кино в Казахстане

Фестиваль российского кино в Казахстане посетили более 1,5 тысячи зрителей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Роскино.





По данным ТАСС , особый интерес вызвала картина Клима Шипенко «Вызов». Фильм стал фаворитом казахстанской аудитории на фоне празднования Дня космонавтики.





Фестиваль состоялся на площадках кинотеатров «Арман Asia Park» в Астане и «Арман Достык» в Алма-Ате. Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и посольства РФ в республике.





Зрители посмотрели фильмы «Бременские музыканты», «Поехавшая», «Снегирь» и «Воздух». В честь празднования Дня космонавтики показ «Вызова» также состоялся на специализированной выставке «Поехали!», которую организовал Русский дом в Астане. Участники смотра обсудили перспективы российско-казахстанского сотрудничества в киноиндустрии.









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