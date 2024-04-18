Квентин Тарантино передумал снимать последний в карьере фильм «Кинокритик»

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино отказался от идеи съемок фильма «Кинокритик».



Фильм должен был стать десятым в карьере кинематографиста, а также последней его режиссерской работой в кино, передает Deadline.



Издание со ссылкой на анонимные источники в окружении режиссера сообщает, что Тарантино «передумал» снимать «Кинокритика» и не планирует в будущем возвращаться к его производству.



Ранее стало известно о переносе даты начала съемок якобы по причине того, что Тарантино захотел переписать сценарий.



Отмечается, что Тарантино взял паузу, чтобы обдумать, какой сюжет может стать подходящей основой для последнего фильма в его карьере. Работе Тарантино придает особое значение.



Ожидалось, что главную роль в «Кинокритике» сыграет Брэд Питт. Сам постановщик рассказывал, что действие картины будет происходить в Калифорнии в 1977 году.









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