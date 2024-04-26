В Петербурге откроется «Летний театр» на территории Новой Голландии

Новая Голландия в Санкт-Петербурге возвращается как площадка для культурных мероприятий. 25 мая здесь откроется «Летний театр».





Во дворе здания Бутылки гостей ждут джазовые и классические концерты, театральные спектакли и перформансы. Мероприятия будут проходить в теплое время года по пятницам, субботам и воскресеньям.





Участниками «Летнего театра» станут «Мастерская Брускникина» и «Упсала-цирк», проекты театра «Практика» и «Невидимого театра», Санкт-Петербургская филармония и Sound Up, фестиваль Context. Diana Vishnevа, резиденты лейблов FancyMusic и Ored Recordings, а также другие исполнители и культурные институции. Архитектором проекта выступает Люба Леонтьева, которая вдохновлялась уличными театрами-кабаре середины XX века. В пространстве есть навесная крыша, трибуны и буфет.









Фото: YouTube