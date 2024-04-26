Композитор Александр Клевицкий отметит 70-летие концертами в Консерватории и Театре Эстрады

Композитор, худрук и главный дирижер Оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий отметит 70-летний юбилей на сцене. Концерты пройдут в Московской консерватории и в Театре Эстрады.





Мероприятия пройдут летом. Директор по связям с общественностью радио «Орфей» Наталья Пелехацкая уточнила, что 11 июня в Московской консерватории прозвучат новые академические сочинения Клевицкого. 7 июля в Театре Эстрады зрители услышат песни и музыку из кино.





«В первом отделении прозвучит новая симфония «Русские картины», посвященная творчеству русских художников, и концерт для фортепиано с оркестром, солистка — великолепная пианистка Екатерина Мечетина. В программе второго отделении премьера концерта «Грустная летняя сказка для гобоя и оркестра». Солист — Федор Освер. Дирижировать Оркестром им. Силантьева в этот вечер буду не только я, но и мой друг, замечательный музыкант Александр Соловьев», — поделился Клевицкий.





Программу в Театре Эстрады под названием «Клевый концерт. 7:0 в пользу композитора» составят песни на музыку юбиляра. Перед зрителями выступят Сергей Пенкин, Ефим Шифрин, Этери Бериашвили, Аскар Абдразаков, Мариам Мерабова, Анна Бутурлина, Нина Шацкая, Екатерина Гусева, группа «Пятеро» и другие знаменитые артисты в сопровождении Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева.









Фото: Радио «Орфей»