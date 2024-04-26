Перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда стартует 29 апреля

Спектакль поставлен по пьесе победителя Всероссийского конкурса народных сценариев «Наследники блока...
Участие в открытии Перекрестного года примет министр культуры России Ольга Любимова.
Церемония награждения состоялась в павильоне «Наша культура» Международной выставки-форума «Россия».
Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материал...
Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.
Спектакль поставлен по пьесе победителя Всероссийского конкурса народных сценариев «Наследники блока...
Участие в открытии Перекрестного года примет министр культуры России Ольга Любимова.
Церемония награждения состоялась в павильоне «Наша культура» Международной выставки-форума «Россия».
Фильмы, представленные на выставке, дополнены фотографиями, фрагментами интервью, архивными материал...
Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.
Музыкант более года проживает в России.
Киркорова признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.
Показы спектакля в постановке Юрия Смекалова пройдут 28, 29 апреля и 1 мая.
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По словам председателя отделения Русского географического общества Алексея Буякова, основная часть ф...
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Выставка «Солнечный сад» приурочена к юбилею Церетели и будет доступна посетителям до 22 сентября.
Обменные гастроли Севастопольского академического русского драмтеатра имени Луначарского пройдут с 2...
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Музыканты выступили в 12 городах десяти регионов России.
Действие картины происходит в послевоенные годы.
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26.04.2024