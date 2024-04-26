Перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда стартует 29 апреля

В Таиланде 29 апреля состоится выступление Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.



Выступление откроет Перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда, передает пресс-служба Росконцерта.



Сообщается, что участие в открытии Перекрестного года примет министр культуры России Ольга Любимова, министр культуры Королевства Таиланд Сермсак Понгпанит, дипломаты.



В программу вечера войдет выступление легендарного Хора имени Пятницкого, который исполнит народные песни Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Оренбургской и других областей.









Фото: ФГБУК "Росконцерт"