В Москве каждый день проходит до 90 выступлений уличных артистов

Около 80-90 выступлений проходят ежедневно в теплый период в Москве в рамках круглогодичного проекта «Уличный артист». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Московского продюсерского центра.





Представители центра уточнили, что бронирование площадок для выступлений уличных артистов с каждым годом приобретает все больший охват.





«На сегодняшний день в теплый период это порядка 80-90 выступлений в день и около 2,5 тысячи бронирований в месяц соответственно», — уточнили ТАСС в пресс-службе.





Самым популярным жанром стал музыкальный вокал и инструментальная музыка. Чаще всего для выступлений артисты бронируют Трубную площадь, Цветной бульвар, Триумфальную площадь, Красную Пресню и Арбат. Всего доступно 40 площадок на выбор. Забронировать место можно на сайте mos.ru. Выступить на полях проекта может любой, кто забронирует площадку.





В пресс-службе «Моспродюсера» отметили, что скоро в столице стартует новый сезон выступлений другого проекта — «Уличный артист в парках». Прием заявок завершился 17 марта. Победители будут выступать с мая по сентябрь.









Фото: Pixabay.com