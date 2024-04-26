Мединский призвал создавать «соответствующие интересам общества» произведения

Получающие госфинансирование деятели культуры должны создавать произведения, которые соответствуют интересам общества. С таким призывом выступил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.





Чиновникам, добавил он, нужно быть мудрыми и осторожными, определяя это соответствие, чтобы не делать «совершенно ненужных запретов».





Совершенно очевидно, отметил Мединский в интервью телеканалу «Россия 24», что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны так, чтобы поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества.





Помощник главы государства подтвердил, что на практике это всегда непростая задача. По его словам, здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Когда этого не хватает, отметил Мединский, получается совершенно ненужное запрещение.









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