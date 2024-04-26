Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» выйдет в повторный прокат

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» вернется на большие экраны. Об этом пишет The Hollywood Reporter.





В США культовую трилогию представят кинокомпании Warner Bros. и Fathom Events. Оскароносные фэнтезийные фильмы выйдут в прокат летом 2024 года. Авторы издания уточнили, что зрители увидят режиссерские версии в формате 4K Ultra HD.





8 июня в американских кинотеатрах покажут эпизод «Братство кольца» 2001 года. На следующий день зрителям представят «Две башни» (2002). 10 июня пройдет показ части «Возвращение короля» 2003 года. Выйдут ли фильмы в повторный прокат в других странах, пока неизвестно.





Поклонники «Властелина колец» в этом году ждут продолжение сериала «Кольца власти» от Prime Video. Второй сезон может выйти осенью или зимой. Точная дата премьеры станет известна позднее.









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