Театр сатиры в День Победы представит спектакль-концерт «Синий платочек»

Московский академический Театр сатиры 9 Мая покажет спектакль-концерт «Синий платочек» в честь Дня Победы. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.





Показ спектакля-концерта пройдет на Основной сцене. В театре уточнили, что мероприятие посвящено празднику Победы и артистам, работавшим в годы Великой Отечественной войны.





«Синий платочек» — это не просто оммаж артистам нашего театра, это документальная повесть о времени и о мужестве людей. О том, что искусство дает надежду и веру в победу, побеждая смерть», — приводятся в сообщении слова худрука театра Сергея Газарова.





Посещение спектакля-концерта доступно по предварительной регистрации. В пресс-службе уточнили: постановка рассказывает о людях театра и о том, как искусство помогает победить смерть. Режиссером выступил артист Антон Буглак. По словам постановщика, каждый год театр выпускает спектакли к 9 Мая. «Синий платочек» появился несколько лет назад на основе пьесы Григория Горина «Прощай, конферансье!» в постановке Андрея Миронова.









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