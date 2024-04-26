В Музее Победы пройдет премьера спектакля «Жить хочу»

В Музее Победы 3 мая пройдет премьера спектакля «Жить хочу», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, передает пресс-служба учреждения.





Спектакль поставлен по пьесе победителя Всероссийского конкурса народных сценариев «Наследники блокадного Ленинграда» Екатерины Антоновой из Серова Свердловской области/





«Это драматическое произведение повествует о встрече женщин трех поколений в вагоне ночного поезда, об удивительной любви, случившейся с одной из них в окруженном фашистами Ленинграде, о предательстве, вольном или невольном, и о прощении, на которое способен только тот, кто искренне любит», — говорится в анонсе премьеры.



Режиссером постановки стал актер, преподаватель Театрального института им. Б.В. Щукина Валентин Стасюк. В спектакле задействованы актер Театра сатиры Сергей Колповский, актрисы театра МТЦ «Вишневый сад» под руководством А.М. Вилькина Евгения Миронова, Аксинья Олейник, Алина Горбенко, выпускницы ГИТИСа Виктория Гаврилкина, Анастасия Слепченко.









Фото: пресс-служба Музея Победы