В Пекине открылся XIV международный кинофестиваль

Власти столицы КНР объявили о начале XIV Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) с участием фильмов со всего мира. Церемония открытия по традиции прошла в районе Хуайжоу на севере города.





Смотр будет проходить до 26 апреля. Россия выступает в секции «Взгляд в будущее», где покажет фантастический фильм режиссера Дмитрия Моисеева «Контакты» 2023 года.





Главным гостем среди приглашенных стран на этом фестивале стала Бразилия. Для участия в ПМКФ 2024 года заявлены более 1,5 тысячи полнометражных кинолент. Организаторы отобрали 15 в качестве участников основной конкурсной программы «Тяньтань» («Храм неба»).





Одним из членов жюри стал сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Компанию ему составили австралийский звукорежиссер Дэвид Уайт, китайско-американский певец Крис Филлипс, австрийский сценарист и режиссер Джессика Хауснер, ее бразильский коллега Карлос Салдана, китайские актеры Ма Ли и Чжу Илун.









Фото: Pixabay.com