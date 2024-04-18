Более 30 картин вошли в программу III Международного фестиваля правильного кино

Более 30 картин составили программу III Международного фестиваля правильного кино, который пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и регионах России. Об этом сообщила директор Международного фестиваля правильного кино, руководитель кинотеатра «Поклонка» Лара Помыканова на пресс-конференции в ТАСС.





Всего организаторы рассмотрели более 140 заявок. К участию допущено 33 картины. По словам Помыкановой, еще 20 фильмов покажут в рамках внеконкурсной программы фестиваля.





«Мы покажем их в регионах: в культурных учреждениях, школах, в филиалах Музея Победы. С 30 апреля по 10 мая мы ожидаем, что участие в фестивале примут около 50 регионов Российской Федерации», — уточнила она.





Помыканова добавила, что сейчас еще поступают заявки. Итоговая цифра может быть больше. Показы фильмов также пройдут в новых регионах РФ. Зрители смогут не только посмотреть кино в рамках внеконкурсной программы, но и пообщаться с авторами и создателями картин.





В 2024 году по решению министра культуры России Ольги Любимовой фестивалю присвоили международный статус. Зрители увидят игровые, анимационные, документальные полнометражные и короткометражные фильмы, а также военно-патриотические и исторические сериалы последних двух лет отечественного производства, стран ближнего и дальнего зарубежья.









Фото: Pixabay.com