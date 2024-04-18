Эксперты по авторскому праву обсудили нетривиальные случаи использования произведений искусства

В рамках международной книжной ярмарки non/fictio№ 26 эксперты в области авторского права разобрали нетривиальные случаи использования произведений изобразительного искусства и фотографических произведений в издательской деятельности.



Мероприятие прошло в рамках деловой программы ярмарки.



Эрик Вальдес-Мартинес, директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС), и Владислав Багно, член Секретариата, советник председателя Союза фотохудожников России по правовым вопросам, на примерах судебной практики пояснили разницу права на неприкосновенность и переработку произведения. Участники встречи особо отметили, что неприкосновенность произведения охраняется всегда, вне зависимости от срока охраны исключительного права на произведение и не может быть предметом лицензионного соглашения.



«На практике проблема неприкосновенности и переработки произведения чрезвычайно актуальная. Переработка — один из самых распространенных способов использования произведения. Но граница между переработкой и неприкосновенностью очень тонкая. Это особенно видно при использовании произведений изобразительного искусства: живописи, скульптуры, гравюры», — сказал Эрик Вальдес-Мартинес.



По словам эксперта, количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом. Из них более 80% дел за последние два года касались споров по защите исключительных прав.





Участники встречи обсудили вопросы использования изображений музейных экспонатов.





«Распространенная ошибка пользователей заключается в том, что они не обращаются за получением разрешения в музеи. Несмотря на то, что закон о музейном фонде существует довольно давно — с 1996 года, для многих обращение в музей так и не стало правилом. В итоге это может привести, а в отдельных случаях приводит, к длительным и дорогостоящим судебным процессам», — отметил Эрик Вальдес-Мартинес.









Фото: IPQuorum