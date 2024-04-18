Музей Победы анонсировал мультимедийную выставку «Киевский Нюрнберг»

Музей Победы представит мультимедийную выставку «Киевский Нюрнберг».



Выставка будет размещена на сайте учреждения 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа.



В виртуальную выставку вошли материалы Центрального архива ФСБ России, рассекреченные к 80-летию освобождения Киева от нацистской оккупации, а также фотографии из фондов Музея Победы, Государственного архива ДНР, информационного агентства ТАСС.



«Киевский судебный процесс, также известный как "Киевский Нюрнберг", был одним из многих открытых судебных процессов над военными преступниками, проходивших на территории СССР в период 1943–1949 годов. На Киевском процессе рассматривалось дело о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР в период ее временной оккупации», — рассказали в Музее Победы.



На выставке представят более 30 фотографий и свыше 100 страниц рассекреченных документов. В число экспонатов войдет уникальный архивный видеофрагмент Киевского судебного процесса, проходившего с 17 по 28 января 1946 года, предоставленный Российским государственным архивом кинофотодокументов.









Фото: пресс-служба Музея Победы