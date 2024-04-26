В Москве 30 мая откроется Центр современного искусства AZ/ART

Центр современного искусства AZ/ART откроется в Москве 30 мая. Новая культурная институция станет преемником экспериментальной площадки AZ/ART, которую открыла в декабре 2022 года команда музея AZ.





Куратором выставочного сезона 2024/2025 станет искусствовед, художник Александр Дашевский. Центр расположится в историческом здании XVII века на Маросейке. Откроет его выставка «Вне эксплуатации». В экспозицию войдут работы из коллекции музея AZ и частных собраний.





«Произведения Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Лидии Мастерковой, Евгения Рухина, Анатолия Белкина, Владимира Яшке, Владимира Кустова, Егора Федоричева, Николая Онищенко, Александры Паперно, Саши Пироговой, групп «Хвойные» и «Цветы Джонджоли»», — говорится в сообщении pr-директора проекта Татьяны Немировской.





В программу Центра войдут также лекционная и публичная программа. Посетителей ждут концерты, мастер-классы, творческие встречи и мероприятия для детей. Помимо трех выставочных залов в Центре будут работать одноименный книжный магазин с объектами предметного дизайна и искусства, а также тиражной графикой, которую отобрала лаборатория экспериментальной печати Пиранези LAB специально для проекта.









Фото: Центр современного искусства AZ/ART