Денис Мацуев выступит на «Владивостокских сезонах» в рамках ВЭФ-2024

26.04.2024

Денис Мацуев выступит на «Владивостокских сезонах» в рамках ВЭФ-2024
Народный артист России, пианист Денис Мацуев выступит на фестивале культуры «Владивостокские сезоны» в рамках Восточного экономического форума — 2024. Концерты пройдут на Приморской сцене Мариинского театра и площади Борцов Революции.

Организатором мероприятия выступает Росконгресс, передает ТАСС. Руководитель дирекции творческих проектов фонда Екатерина Иванова отметила, что «Владивостокские сезоны» зарекомендовали себя как одна «из главных культурных площадок не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока».

«Под этим брендом проходят выступления ведущих российских и иностранных деятелей культуры. Уверена, эти концерты станут ярким украшением культурной программы Восточного экономического форума и дадут возможность жителям и гостям Владивостока насладиться музыкой мирового уровня», — приводит агентство ее слова.

В пресс-службе Росконгресса уточнили, что выступления Дениса Мацуева пройдут 5 и 6 сентября. Также в программе запланированы джазовые вечера в Нагорном парке Владивостока.


Фото: Pixabay.com