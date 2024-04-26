Денис Мацуев выступит на «Владивостокских сезонах» в рамках ВЭФ-2024

Народный артист России, пианист Денис Мацуев выступит на фестивале культуры «Владивостокские сезоны» в рамках Восточного экономического форума — 2024. Концерты пройдут на Приморской сцене Мариинского театра и площади Борцов Революции.





Организатором мероприятия выступает Росконгресс, передает ТАСС . Руководитель дирекции творческих проектов фонда Екатерина Иванова отметила, что «Владивостокские сезоны» зарекомендовали себя как одна «из главных культурных площадок не только Владивостока, но и всего Дальнего Востока».





«Под этим брендом проходят выступления ведущих российских и иностранных деятелей культуры. Уверена, эти концерты станут ярким украшением культурной программы Восточного экономического форума и дадут возможность жителям и гостям Владивостока насладиться музыкой мирового уровня», — приводит агентство ее слова.





В пресс-службе Росконгресса уточнили, что выступления Дениса Мацуева пройдут 5 и 6 сентября. Также в программе запланированы джазовые вечера в Нагорном парке Владивостока.









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