Александринский театр договорился о сотрудничестве с тремя театрами Таджикистана

26.04.2024

Александринский театр договорился о сотрудничестве с тремя театрами Таджикистана
Национальный драматический театр России (Александринский) подписал соглашение о сотрудничестве с тремя театрами Таджикистана. Директор учреждения Сергей Емельянов рассказал о будущем взаимодействии с иностранными коллегами.

По его словам, подготовка драматургов, переподготовка режиссеров входят в соглашение. Документ подписали Александринский театр, Таджикский государственный театр оперы и балета имени Садриддина Айни, Государственный академический драмтеатр имени Абулкасима Лахути и Государственный русский драмтеатр имени Владимира Маяковского. 

«Это - большое сотрудничество Александринского театра с тремя ведущими театрами Таджикистана», — приводит ТАСС слова Емельянова.

Российская сторона будет оказывать содействие, поддержку в развитии русского театра в республике. Емельянов отметил, что сотрудничество с театрами Таджикистана планируется начать уже в 2024 году.


Фото: Pixabay.com