Александринский театр договорился о сотрудничестве с тремя театрами Таджикистана

Национальный драматический театр России (Александринский) подписал соглашение о сотрудничестве с тремя театрами Таджикистана. Директор учреждения Сергей Емельянов рассказал о будущем взаимодействии с иностранными коллегами.





По его словам, подготовка драматургов, переподготовка режиссеров входят в соглашение. Документ подписали Александринский театр, Таджикский государственный театр оперы и балета имени Садриддина Айни, Государственный академический драмтеатр имени Абулкасима Лахути и Государственный русский драмтеатр имени Владимира Маяковского.





«Это - большое сотрудничество Александринского театра с тремя ведущими театрами Таджикистана», — приводит ТАСС слова Емельянова.





Российская сторона будет оказывать содействие, поддержку в развитии русского театра в республике. Емельянов отметил, что сотрудничество с театрами Таджикистана планируется начать уже в 2024 году.









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