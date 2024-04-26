Ансамбль «Березка» даст концерты в Китае

Хореографический ансамбль «Березка» даст ряд концертов в Китае в рамках гастролей с 1 мая по 8 июня. Об этом говорится в Telegram-канале Управления делами президента России.





В программу гастрольного тура войдут хороводы, танцевальные номера и сцены из золотой коллекции ансамбля. Всего в КНР состоится 21 концерт.





«Мы рады сотрудничеству с Китаем и всегда с удовольствием выезжаем на гастроли в эту прекрасную страну. Китайская публика ждет приезда ансамбля «Березка» и очень тепло нас принимает. Мы подготовили обновленную программу для этой поездки», — сказала директор ансамбля Татьяна Сельгмяэ.





По ее словам, каждое выступление артистов несет в себе не только исконно русские традиции и бережное отношение к репертуару, но и любовь к родине.





Концертная программа стартует в Ухане. Затем «Березка» отправится в Ордос, Тайань, Хэншуй, Хуанган, Чанша и другие города.









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