В Петербурге продлили выставку памяти Аркадия Ипполитова

Выставка «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова» в Санкт-Петербурге продляется до 12 мая. Экспозиция развернулась в KGallery.





Изначально закрытие выставки ожидалось 28 апреля. Однако в KGallery сообщили о продлении работы.





Проект посвящен памяти хранителя итальянской гравюры XV-XVII веков Отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа. В экспозицию вошли работы Александра Белослудцева, Беллы Матвеевой, Бориса Смелова, Георгия Гурьянова, Дани Акулина, Дмитрия Сироткина, Евгения Мохорева, Егора Острова, Ильи Пиганова, Максима Атаянца, Михаила Розанова, Николы Самонова, Ольги Солдатовой, Ольги Тобрелутс, Тимура Новикова, а также произведения группового проекта «Золотой Осел».





Посетители увидят произведения художников, которые были близки с Ипполитовым. В центре большой экспозиции про современных авторов оказывается искусствовед. Зрители могут познакомиться с главным героем через истории других людей и через то, что их вдохновляло, чем они жили и что их сближало с Ипполитовым.









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