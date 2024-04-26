Вышел поэтический сборник автора хитов группы «Любэ» Александра Шаганова

Поэт-песенник, автор хитов групп «Любэ» и «Иванушки International» Александр Шаганов выпустил сборник «Выйду ночью в поле с конем». Презентация книги состоялась в пресс-центре ТАСС.





Автор признался, что всегда старался писать песенные стихи, чтобы они могли быть опубликованы, чтобы «их глазами не стыдно было читать».





«Это, наверное, максимально полный поэтический сборник. Антология всех моих созданных произведений от юного возраста и по сегодняшний день, мои новинки, — юношеские стихи и ранее даже не опубликованные, они соседствуют с моими последними работами. Конечно, здесь много песенных текстов», — поделился Шаганов на презентации.





Сам автор себя охарактеризовал как поэта-песенника и уточнил, что гордо старается нести это предназначение.





Заведующая редакцией департамента прикладной литературы и межиздательских проектов издательства АСТ Елена Толкачева отметила, что книга вошла в серию «Любимые поэты». В ней также представлены сборники Николая Добронравова, Арсения Тарковского, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского и других.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва